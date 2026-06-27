’Fatih’in evinden bir sene yetecek deterjan çıktı’

30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, Nişantaşı'nda görüntülendi. Büyük acıyı hâlâ atlatamadığını belirten abla Ürek, şöyle konuştu: "Evin bir köşesine ödüllerini, fotoğraflarını koydum. Her gün ağlıyorum. Daha Fatih hastayken asılsız haberler çıkmıştı, 'evler ve mücevherler bölündü' diye. Takıları vardı, bir kısmı satıldı. Almak isteyen kardeşleri bazılarını hatıra olarak aldı. Eşyalarını isteyen de aldı."

'EŞYALARINI SATIP BAĞIŞLAYACAĞIZ'

Seyrantepe'deki evindeki eşyaları Ataşehir'deki evine taşıdıklarını söyleyen Ürek, sözlerine şöyle devam etti: "Fatih'in başka yerlerde de depoları vardı, oradan onlarca kıyafet ve ayakkabısı çıktı. Herhalde 500 ayakkabısı var. Bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderdim. Satıp eğitime bağışlayacağız. Biraz da hayvanlar için bağışlamak istiyoruz. Derin Mermerci'yi arayacağız bunun için."

'KARDEŞLER ARASINDA SIKINTI YOK'

Evinden çok fazla kırtasiye malzemesi de çıktığını açıklayan Ürek, "Onları da bir okula bağışladım. Bu arada çok fazla deterjanı varmış, bir sene yetecek kadar" dedi. Ablası borçları olduğu iddialarına da açıklık getirdi: "Çok maddi birikimi yokmuş. Sadece poliçeleri yaptırmış. Onlarla ilgili biraz sıkıntımız var. Dava olacak sanırım. Vergi borçları ile kredi borçları var. Borçların büyük kısmını kendi kaynaklarımızla ödedik. Çok az kaldı, onu da hallediyoruz. Kardeşler arasında sıkıntı yok. 'Borçlarını temizledikten ve eğitime de katkı sağladıktan sonra Bodrum'daki evi satıp kendimize ev alacağız' diyen kardeşleri var. Ama aramızda sorun yok."