Fenomene ’tokat’a para cezası

Kavganın yaşandığı olay 2023 yılında İstanbul'da meydana gelmişti. Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, Sarıyer'de yemek yediği sırada daha önce husumetlisi olduğu Yeliz Yasa (42) ile bir mekanda karşılaştı. Şüpheli Yeliz Yasa bir anda Melis Betkaya'nın üzerine yürüyüp tokat attı. Mekanda bulunanların araya girmesi üzerine fenomen Betkayan, Yeliz Yasa'dan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Yeliz Yasa savcılıktaki ifadesinde sinirlenip müşteki Melis Betkayan'ı darp ettiğini kabul etti. Taraflar arasındaki uzlaşma çalışmaları sonuç vermedi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Alınan doktor raporunda müştekinin basit müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı, işlenen suç nedeniyle dava açmak için yeterli delilin olduğu iddianamede aktarıldı. Şüpheli Yeliz Yasa hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

PARA CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Mahkemeye tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme şüpheli Yeliz Yasa'ya bin 500 lira adli para cezası uyguladı.