Ferhat Göçer’den Yapay Zekâ Manifestosu

MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, yapay zekânın müzik sektöründeki etkilerine dikkat çeken bir manifesto yayımladı. MSG bünyesinde kurulan 'Yapay Zekâ Komisyonu'nun kaleme aldığı yazıda, dijital platformlarda hızla artan yapay zekâ içeriklerinin sanat emeği ve telif hakları açısından krize neden olduğunu vurguladı. Göçer, yapılan araştırmada dinleyicilerin yüzde 97'sinin yapay zekâ ile üretilen müziği ayırt edemediğini belirterek, "Sorun teknoloji değil, kuralsızlık" dedi.