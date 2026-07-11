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Giriş Tarihi: 11.07.2026

Festivalde dünya prömiyerini yaptı

Festivalde dünya prömiyerini yaptı
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GEÇTİĞİMİZ yıl En İyi Özgün Senaryo Oscar'ına aday gösterilen ödüllü İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni uzun metrajlı filmi Hacamat, dünya prömiyerini önceki gece dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve 60'ıncısı düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Filmin yapımcılığını Jafar Panahi, Said Nur Akkuş ve Murat Şeker birlikte üstlendi. Yönetmen Nader Saeivar, Hollywood Reporter Dergisi'ne verdiği demeçte, Jafar Panahi ile her gün telefonda konuştuğunu fakat bu mutluluğu Karlovy Vary'de paylaşamayacaklarını belirtti. Panahi, Tahran'da ev hapsinde olduğu için Çekya'daki film festivaline katılamadı.

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#MURAT ŞEKER

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Festivalde dünya prömiyerini yaptı
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