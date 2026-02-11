Festivallerin gözdesi film martta vizyonda

Yönetmenliği ve senaristliği Seyfettin Tokmak'ın üstlendiği, yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı direnen 12 yaşındaki Musa'nın hikâyesini anlatan 'Tavşan İmparatorluğu' 6 Mart'ta vizyona giriyor. Başrollerinde Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay'ın yer aldığı film; 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 ödül alarak rekor kırdı. Film, ayrıca 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nden 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Sinematografi' ödüllerini aldı.