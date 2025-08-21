Fidan bağışına devam

ŞARKICI Betül Demir, AVM'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Demir, "İyi olmaya çalıştığımız zamanlardayız, çünkü zor zamanlardan geçiyoruz; memleketimizin her tarafı yangın. 'Tohumlar fidana' şarkısıyla büyümüş bir kişi olarak bütün ormanlar yanarken çok üzgünüm. Duygularımı kelimeler ile ifade bile edemiyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir konserinde yaptığı fidan bağışıyla sosyal medyada gündem olan Demir, bu konuyla ilgili de konuştu: "Her konserimde yapma kararı aldım. Bir sonraki konserimizde Çanakkale için fidan bağışı yapacağım. Umarım bütün sanatçılar da bağışlara devam ettirirler."