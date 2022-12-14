‘Fikret’in kutsal ağabeyi

TÜRK sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana'nın son filmi 'Kutsal Damacana 4'te serinin efsane ismi Papaz Artin de kadroda yerini aldı. Şeytan çıkarma ustası, Şafak Sezer'in canlandırdığı Fikret'e yol gösteren, onu da bu kutsal savaşa dahil eden Papaz Artin'i önceki filmlerde olduğu gibi Yıldırım Memişoğlu canlandırdı. 20 Ocak'ta vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor.