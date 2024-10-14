Filistin için daha çok çaba harcamalıyız

AmerikalıJapon film yönetmeni Neo Sora, sinema dünyasının Gazze'de yaşananlara yeterince tepki göstermediğini belirterek sanat dünyasının Filistin konusundaki tutumunu eleştirdi. Sora, "Medya sektörü de kendi menfaatleri uğruna soykırımı meşrulaştırdı. Sinema sektörü ise Filistin'deki olaylara yeterince tepki göstermedi. Bence medya, eğitim sektörü belki de kültür sektöründen çok daha fazla suç ortağı" dedi. Sora, Filistin kültürünün korunmasının önemine de dikkati çekerek, "Bu soykırım boyunca gerçekleşen şeylerden biri, sadece insan hayatlarının değil, aynı zamanda bu arşivlerin, kurumların, müzelerin ve hafızanın yok edilmesi yoluyla Filistin'in kültürel kimliğinin de yok edilmesidir. Dolayısıyla bunu korumaya çalışmak da oldukça önemli ve direnişin çok önemli bir cephesi" diye konuştu. Sanatçıların, insanların Gazze'deki soykırımı önlemek için üzerine düşeni yeterince yapmadığına dikkati çeken Sora, sözlerini şöyle tamamladı: "Soykırımın 1 yıldan fazla süredir devam ediyor olması ve İsrail'in işlediği bu korkunç vahşetin şimdi Lübnan gibi diğer ülkelere de yayılıyor olması, bu şekilde devam ediyor olması yeterince şey yapmadığımız anlamına geliyor. Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Yapımcısı, işadamı, avukat herkes katliamı durdurmak için çok çaba sarf etmeli."