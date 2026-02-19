Haberler Günaydın Haberleri Filistinli gazetecilerin direniş öyküsü
Giriş Tarihi: 19.02.2026

Filistin'in dünyaya yayılan sesi olan gazetecilerin, cesaret ve inanç dolu gerçek hikayelerine odaklanan 'Buradan Gitmiyoruz' filminin çekimleri 6 hafta sürdü. Ateş hattının ortasında mücadele veren Gazeteci Halit ve arkadaşlarının hikayesini anlatan 120 dakikalık filmin konusu, soykırım, katliam ve açlık tehdidine rağmen topraklarını terk etmeyen gazetecilerin direnişi üzerine kuruldu. Filmde, yaptığı etkili haberlerle tüm dünyada ses getiren Halit'in susturulması için kaçırılması ve hücrede geçirdiği işkence dolu günler anlatılıyor. (AA)

