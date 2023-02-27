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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu

Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu
Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle daha önce operasyon geçirmişti. 80 yaşındaki sanatçı sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu. Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız.



Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi... Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki..." Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.
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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu
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