Filmden ilk kareler geldi

"Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" ile sete çıktı. Kadıköy'de çeşitli mekânlarda çekimlere başlayan ekibin heyecanı ve setteki neşeli anları kameralara yansıdı. Yönetmen Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ve filmin sevilen oyuncu kadrosu, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

Kadıköy'de çekimler için "motor" diyen ekibin setteki keyifli anlarının ilk kareleri geldi. "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", 6 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu komedi serisi olarak kayıtlara geçen Çakallarla Dans, sekizinci filmi için çekimlerini İstanbul ile Almanya'nın Berlin ve Stuttgart kentlerinde gerçekleştirecek.