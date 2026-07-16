Haberler Günaydın Haberleri Filmden ilk kareler geldi
Giriş Tarihi: 16.07.2026

Filmden ilk kareler geldi

Filmden ilk kareler geldi
  • ABONE OL

"Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" ile sete çıktı. Kadıköy'de çeşitli mekânlarda çekimlere başlayan ekibin heyecanı ve setteki neşeli anları kameralara yansıdı. Yönetmen Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ve filmin sevilen oyuncu kadrosu, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

Kadıköy'de çekimler için "motor" diyen ekibin setteki keyifli anlarının ilk kareleri geldi. "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", 6 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu komedi serisi olarak kayıtlara geçen Çakallarla Dans, sekizinci filmi için çekimlerini İstanbul ile Almanya'nın Berlin ve Stuttgart kentlerinde gerçekleştirecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KADIKÖY #MURAT ŞEKER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Filmden ilk kareler geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA