Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı

Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak için Kutsal Mabed Şövalyeleriyle göğüs göğüse bir mücadeleye girdi. Şövalyelere aman vermeyen Flavius, çevik bir hamleyle Fatma Hatun'u bağlarından kurtardı.

Ancak asıl hesaplaşma kılıçlar sustuğunda başladı. Fatma Hatun'un, "Sen kimsin?" diyerek kılıcını Flavius'a doğrultması ve "Bir tüccar bu kadar adamı yere seremez" sözleriyle şüphelerini dile getirmesi sahnenin tansiyonunu artırdı.



FATMA HATUN FLAVİUS'UN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?



Flavius'un, "Seni ilk gördüğüm günden beri yalan söylerim… Ama gözlerin gözlerime değdiğinde bütün yalanlarım susar" sözleri Fatma Hatun'u gözyaşlarına boğdu. "Burada bir ordu olsaydı, senin için onu da delip geçerdim" diyen Flavius, Yiğit'in uyanmasıyla kimliğinin açığa çıkmaması için ormandan ayrıldı. Bu sahne, Flavius ile Fatma Hatun arasındaki bağın artık geri dönülmez bir noktaya ulaştığını göstererek bölüme damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan sekizinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken Flavius ve Fatma Hatun'un çıkmazı sosyal medyada da en çok konuşulan sahneler arasında yer aldı.