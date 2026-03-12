Can çekişen Flavius'un sözleri ise meydanda derin bir sessizlik oluşturdu. Acı içinde konuşan Flavius, "Günahkâr ölmek istemem… Atamın izinden gidip Müslüman olmak istiyorum." diyerek Sultan Orhan'dan kendisine yardım etmesini istedi.

Flavius Kelime-i Şehadet getirdi

ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU

Orhan Gazi, Flavius'un bu sözleri üzerine eğilerek ona kelime-i şehadeti tekrar ettirdi. Flavius, Sultan Orhan'ın dizinin dibinde şehadet getirerek Müslüman oldu.

İZLEYİCİLERİ DUYGULANDIRDI

Şehadet getirdikten sonra gözleri kapanan Flavius'un ardından Fatma Hatun gözyaşlarına boğulurken, bu sahne izleyicileri ekran başında duygulandırdı.

EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.