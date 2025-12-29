Fransa’nın sinema ikonu hayatını kaybetti

Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bardot geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da "Ölmedim, gayet iyiyim. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" diyerek iyi olduğunu duyurmuştu.Ömrünün son yıllarında hayatını hayvan hakları mücadelesine adayan yıldız isim, Saint-Tropez'deki evinde kalırken durumu kötüleşince Toulon'da bulunan bir hastaneye yatırılmıştı. Ameliyat olduğu bildirilen sanatçının durumunun doktorlar tarafından yakın şekilde takip edildiği söyleniyordu. Durumu gizli tutulsa da, yakın çevresinden gelen bilgiler tablonun endişe verici olduğunu gösteriyordu. Önceki gün adını taşıyan vakıf tarafından, sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu.Öte yandan Bardot, Ocak 2023'te solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 2025 yazında ise Fransa'nın güneyindeki aşırı sıcaklar sağlığını olumsuz etkilemişti.1934 yılında Paris'te doğan Bardot, 1950'li ve 60'lı yıllarda Fransız Yeni Dalgası'nın simge isimlerinden biri haline geldi. Roger Vadim'in yönettiği 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle uluslararası bir yıldız olan Bardot, cesur tarzı ve özgüveniyle dönemin kadın imajını kökten değiştirdi.Sinema kariyerini 1970'lerin başında noktaladıktan sonra hayvan hakları savunuculuğuna yönelen Bardot, kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla onlarca yıl boyunca hayvan refahı için mücadele etti. Son yıllarında ise sert açıklamaları ve siyasi görüşleriyle sık sık tartışma yarattı.Sinema tarihinde "BB" olarak anılan efsane yıldız, geride 45'ten fazla film ve 70 şarkı bıraktı.