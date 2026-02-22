Haberler Günaydın Haberleri Fulin’den Paris çıkarması
Genç sanatçı Fulin, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Yana Yana' şarkısıyla müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkı hayran kitlesi tarafından büyük ilgi görürken, Fulin'in kariyerinde yeni bir dönemin kapısı aralanmış oldu.
Genç şarkıcı, Paris'e iş görüşmesi için gittiğini ve uluslararası bir kozmetik markasının yeni yüzü olmak üzere önemli bir aşama kaydettiğini belirtti. Görüşmelerde son düzlüğe girildiği ve anlaşma için resmi sürecin başladığı öğrenildi. 2026 için uluslararası bir single hazırlığının da temeli atılmış oldu.

Altýn külçeleri ve grafik
