’Game of Thrones’un yıldızından acı haber! Ünlü oyuncu 80 yaşında hayatını kaybetti...

İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca televizyon ve sinemada çok sayıda yapımda rol alan Chadbon, özellikle "Doctor Who", "Game of Thrones" ve Daniel Craig'in James Bond karakterine ilk kez hayat verdiği "Casino Royale" filmiyle tanınıyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybettiği öğrenilen Bedfordshire doğumlu oyuncu, çoğunlukla yardımcı ve karakter rolleriyle izleyici karşısına çıktı. Chadbon; "Casualty", "Where The Heart Is" ve "Crown Prosecutor" gibi dizilerde tekrar eden karakterleri canlandırırken, "Blake's 7", "Heartbeat", "Holby City", "Silent Witness", "Rebecca" ve "The Bill" gibi birçok sevilen yapımda da rol aldı. Usta oyuncunun televizyon kariyerindeki son dönem işlerinden biri ise 2017 yılında "Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı karakteri oldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör