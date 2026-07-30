Haberler Günaydın Haberleri 'Game of Thrones'un yıldızından acı haber! Ünlü oyuncu 80 yaşında hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:37 Son Güncelleme: 30.07.2026 10:12

'Game of Thrones'un yıldızından acı haber! Ünlü oyuncu 80 yaşında hayatını kaybetti...

"Game Of Thrones" ve "Doctor Who" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Tom Chadbon’dan üzücü haber geldi. Usta oyuncunun 80 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAGAZİN SERVİSİ
’Game of Thrones’un yıldızından acı haber! Ünlü oyuncu 80 yaşında hayatını kaybetti...
  • ABONE OL

İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca televizyon ve sinemada çok sayıda yapımda rol alan Chadbon, özellikle "Doctor Who", "Game of Thrones" ve Daniel Craig'in James Bond karakterine ilk kez hayat verdiği "Casino Royale" filmiyle tanınıyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybettiği öğrenilen Bedfordshire doğumlu oyuncu, çoğunlukla yardımcı ve karakter rolleriyle izleyici karşısına çıktı. Chadbon; "Casualty", "Where The Heart Is" ve "Crown Prosecutor" gibi dizilerde tekrar eden karakterleri canlandırırken, "Blake's 7", "Heartbeat", "Holby City", "Silent Witness", "Rebecca" ve "The Bill" gibi birçok sevilen yapımda da rol aldı. Usta oyuncunun televizyon kariyerindeki son dönem işlerinden biri ise 2017 yılında "Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı karakteri oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
'Game of Thrones'un yıldızından acı haber! Ünlü oyuncu 80 yaşında hayatını kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA