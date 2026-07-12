Ganalı yıldız kupadan elendi soluğu Bodrum’da aldı

Manchester City'nin ünlü futbolcusu Antoine Semenyo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana milli takımında mücadele ediyordu. Gruplardan çıkıp son 32'ye kalan Gana, 4 Temmuz'da Kolombiya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Semenyo, takımı kupadan elendikten sonra 8 arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Önceki akşam ünlü işletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya gelen Semenyo, felekten bir gece çaldı. Mekanda davul çalıp eğlenen ünlü yıldız, bol bol dans etti. Antoine Semenyo, gece sonunda 600 bin liralık hesap ödedi.