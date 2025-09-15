Gazze ayaklanması

FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK

Törende "Hacks" adlı dizideki rolüyle ödül kazanan Yahudi aktris Hannah Einbinder ise sahnede ABD Başkanı Trump'ın politikalarına tepki göstererek "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" dedi. Komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı.