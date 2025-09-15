Gazze ayaklanması

TV Oscarları olarak nitelendirilen 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde "Adolescence" ile "The Studio" dizileri birçok dalda ödül aldı. Gecede birçok oyuncu, katil İsrail'e tepki gösterdi. İspanyol oyuncu Javier Bardem, törene kefiye takarak katıldı. Verdiği demeçte "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.
FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK
Törende "Hacks" adlı dizideki rolüyle ödül kazanan Yahudi aktris Hannah Einbinder ise sahnede ABD Başkanı Trump'ın politikalarına tepki göstererek "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" dedi. Komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı.