Gece çekimleri çok zordu

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Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Şehmus Kartal ve Asuman Bora'nın başrolünü paylaştığı 'Tempus' filminin galası gerçekleşti. Filmin başrol oyuncusu Kalaycıoğlu, "Gaziantep'teki çekimlerde gece sahneleri çoktu, dağın başında ve kayalıklarda herkes elinden gelen fedakarlığı gösterdi" dedi. Filmin yönetmeni Evren Özgür, "Tempus Latince 'zaman' demek, Türk sinemasında ele alınan benzer hikayelerin dışında zamanda yolculuk temasını ele aldık" dedi. Film, bugün gösterime giriyor.