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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Geçmişin sırları ‘Kenan’ın hayatında yeni bir sayfa açacak

atv’nin yeni dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’in yeni tanıtımı yayınlandı. Dizide Burak Özçivit’in canlandırdığı ‘Kenan’ karakteri Adana’da varlıklı bir ailede ve köklü bir hayatın içinde yer alırken, geçmişin sırlarıyla farklı bir yöne savrulacak

Geçmişin sırları ‘Kenan’ın hayatında yeni bir sayfa açacak
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atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'in, izleyicileri heyecanlandıran yeni tanıtımı yayınlandı.

Kenan Kozan' karakterini Burak Özçivit, Leyla Breger karakterini Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı dizi, 17 Eylül akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımda 'Kenan' ve 'Leyla'nın yaşadığı mutlu günlerden görüntüler ekrana gelirken, ikilinin büyük aşkına dair yeni ipuçları da izleyiciyle buluştu. 'Kenan' ve 'Leyla'nın fırtınalı aşk hikayesinin nasıl şekilleneceği ise merakı daha da artırdı.

90'LI YILLARIN RUHU VAR
Bir yanda Adana'da ailesinin yanında güçlü ve köklü bir hayatın içinde olan 'Kenan', diğer yanda Almanya'da zorlu bir yaşam mücadelesi veren 'Leyla'... Tanıtımda 'Kenan' ve 'Leyla'nın 90'lı yıllara uzanan fırtınalı aşk hikayesinden yeni anlar izleyiciyle buluştu.

Yıllara meydan okuyan bu büyük aşkın ekrana yansıyan ilk görüntüleri, 90'lı yılları Kenan ve 'Leyla'yı şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak çiftlerinden biri haline getirdi.

#BURAK ÖZÇİVİT #ADANA #TİMUR SAVCI #ATV

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Geçmişin sırları ‘Kenan’ın hayatında yeni bir sayfa açacak
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