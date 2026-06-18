Genç oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Pazartesi günü İstanbul Kadıköy'deki evinde rahatsızlanan ve hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, dün öğle namazını müteakip, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan aile yakınlarından Semra Karataş, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" dedi. Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOKTORA GİTMEK İSTEMEDİ

İRTEM'in avukatı annesinin şu sözlerini iletti: "Ece'nin o gün mide ağrısı ve halsizlik şikayeti vardı. Annesiyle beraber Moda sahilinde kısa yürüyüş yapıp bir kafede iki soda içti. Mide yakınması devam edince eve gitmek istedi. Eve giriş anındaki yürüyüşü mide ağrısından. Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyledi. Doktora gitmek istemedi. "