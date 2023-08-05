Gençler yeni bir festivalde buluşuyor

TEKİRDAĞ Şarköy'de, 17-18- 19-20 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca Off Day Music Festival'i gerçekleşecek. Festival müziğin büyüsü ve kamp ortamının sıcaklığıyla gençliği kucaklayacak. Pop, rock, elektronik, hip-hop ve daha birçok tarz, festivalin sahnesinde buluşacak. İçlerinde Gazapizm, Pinhani, Fatma Turgut gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Cenk Çimendere ve ekibinin tecrübesiyle oluşan Türkiye'nin yeni gençlik festivali önümüzdeki yıl Türkiye'nin birçok farklı lokasyonunda da gençlerle buluşmayı hedefliyor.