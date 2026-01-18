Haberler Günaydın Haberleri ‘Gençlere alan açmak istedim’
Giriş Tarihi: 18.01.2026

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde oyuncu Çiğdem Tunç'u ağırladı. Oyunculuk yolculuğunun başlangıcında Sait Sökmen'in kendisini fark ettiğini belirten Tunç, "Yarın 7 Kocalı Hürmüz provalarına geliyorsun ve başlıyorsun' dedi. Dansçı olarak başladım" diyerek o dönemi anlattı. 2016 yılında Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nu kurma kararının ardında, gençlere alan açma isteğinin yattığını belirten sanatçı, "Bildiklerimi paylaşmam gerekiyordu. Gençlerin bu alana ihtiyacı vardı" dedi.
