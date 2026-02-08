Gençlik varsa umut var

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Avanos'ta gençlerle buluştu. Koyu sohbetin gerçekleştiği buluşmada Çalışkan, bağlamasını alarak gençlerle birlikte Ferdi Tayfur'un 'Merak Etme Sen' şarkısı söyledi. "Gençlik varsa umut, gençlik varsa güçlü bir gelecek var. Sohbetin koyulaştığı, sazın dile geldiği, muhabbetin türküye karıştığı çok güzel bir akşam yaşadık. Aynı masa etrafında oturan, aynı ezgide buluşan, yarını dert edinen bir gençlikle yol yürümek bizim için büyük bir gurur" diyen Emre Çalışkan, gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini belirterek, her alanda gençlerin aktif rol almasını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.