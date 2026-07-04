’Gerçek dışı beyanlarıyla itibarımı zedeledi’

Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın da manşetine taşıdığı, Sevil S.'nin Şenol İpek'e açtığı 3 kuruşluk davanın yankıları sürüyor. Davaya konu olan olayda; Sevil S. kendisine evlilik vaadiyle güven aşılayıp birlikte yaşadığı Şenol İpek'e 3 milyon 500 bin TL para verdi. Sevil S. ilişkileri devam ederken İpek'in, başka bir kadınla ilişki yaşayıp 4 milyon 500 bin TL dolandırdığını öğrendi. İlişkisini noktalayan Sevil S, İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

'DELİLLERİMİ SUNACAĞIM'

Bu iddialar karşısında Şenol İpek şunları söyledi: "Özel hayatıma ilişkin bazı konular çarpıtılarak kamuoyuna sunulmuş, haksız şekilde hedef haline getirildim. Bugüne kadar bu sürecin polemik konusu yapılmaması için sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak gerçek dışı beyanlar ve bunlara dayanılarak yapılan haberler nedeniyle hukuki yollara başvurmak zorunda kaldım. Ayrıca itiraz ettiğim dosya üzerinden icra tehdidi altında bırakıldım, ticari itibarım ile de oynandı. İlgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli tüm deliller ve açıklamalar yetkili mercilere sunulacaktır. Özel hayatımı basın üzerinden tartışmak istemiyorum. Ancak şahsıma yöneltilen haksız ve asılsız iddialar karşısında suskun kalmayacağımı, kişilik haklarımı ve itibarımı korumak için tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."