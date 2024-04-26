'Ateş Kuşları'nın 52. Bölümünde Barbaros, Çino ile kardeş olduğunu Gülayşe'ye şu sözlerle açıkladı: "İnanabiliyor musun, bu hayatta benim bir ağabeyim varmış. Çatal'ın bana bıraktığı mirasa bak! Ben daha içimdeki nefreti yenemedim, ona baba diyemedim. Bir de Çino çıktı başıma! Görevimi yapıp onu tutuklayacağım." Gülayşe, Barbaros'un neden düşünceli olduğunu sordu.

Gerçekler açığa çıktı! Barbaros, Çino ile kardeş olduğunu açıkladı

Barbaros; Yonca'nın öz yeğeni olduğunu, temiz ve saf bir çocuğun hem annesiz hem de şimdi babasız kalacağını söyledi. Çino'yu tutuklarsa ileride Yonca'nın babasını hapse gönderen adam olmak istemediğini dile getiren Barbaros'a karşılık, Gülayşe ise Yonca'yı yanına alabileceklerini şu sözlerle söyledi: "Yonca bizim evladımız olur. Senin yeğenin benim yeğenim. Biz onu bırakır mıyız?" dedi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 52. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.