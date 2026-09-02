Haberler Günaydın Haberleri Gerçekleşen kıyamet alametleri hangileri? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 3 Eylül akşamı atv'de!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:44 Son Güncelleme: 2.09.2026 11:52

Gerçekleşen kıyamet alametleri hangileri? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 3 Eylül akşamı atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

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Bu haftaki programında ise,

  • Kıyamet yaklaştı mı?
  • Kıyametin hangi alametleri gerçekleşti?
  • Resulullah ahir zaman ile ilgili nelere dikkat çekmiştir?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği

Dosta Doğru'da…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru 3 Eylül'de atv'de | Video

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Gerçekleşen kıyamet alametleri hangileri? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 3 Eylül akşamı atv'de!
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