Gerçekleşen kıyamet alametleri hangileri? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 3 Eylül akşamı atv'de!

Bu haftaki programında ise,

Kıyamet yaklaştı mı?

Kıyametin hangi alametleri gerçekleşti?

Resulullah ahir zaman ile ilgili nelere dikkat çekmiştir?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği

Dosta Doğru'da…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru 3 Eylül'de atv'de | Video

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