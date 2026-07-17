Geri dönüşü olmayan yüzleşme

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul', bu pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek'in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan'ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor. Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor. Melek'in yaşam mücadelesi sürerken peş peşe ortaya çıkan gerçekler, mahalledeki dengeleri de altüst ediyor.

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