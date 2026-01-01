Gizemli ‘A.B.İ.’ için geri sayım başladı

Yeni yılda atv ekranlarında yepyeni bir dizi start alıyor. OGM Pictures imzalı "A.B.İ." dizisi 13 Ocak akşamı izleyicilerle buluşacak. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğan'ın hayatının nasıl değiştiğini anlattığı sahneler dikkat çekerken, karakterin geçmişiyle ve ailesiyle olan bağına dair güçlü ipuçları veriliyor. Doğan'ın yaşadıklarını kendi ağzından aktardığı anlar, izleyicide karakterin iç dünyasına dair derin bir merak uyandırıyor.

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez... sen dönersin" sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor. Geçmişten kaçarken bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra geri dönmek zorunda kalacağı aile bağları ve saklı sırlar, dizinin dramatik gücünü ortaya koyuyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni yılın en çok konuşulacak yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.