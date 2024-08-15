Gizli tanıktan Polat çifti davasıyla ilgili şok mektup! Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

Gizlitanık, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buzdağının hepsini teslim edeceğim" dedi. 3 sayfalık mektupta kritik bilgilerin yer aldığı öğrenildi. Bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatan tanık, kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dedi.Birdönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenilen gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.Yasadışı bahis ve işleyiş hakkında tüm bilgileri teslim etmeyi taahhüt eden gizli tanık, kendi yaptığı program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyledi. Tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti. Nakil işleminin gerçekleşmesinin akabinde 24 saat içinde eşinin teslim olacağını ve İsviçre'de bulunan tüm delilleri vereceğini belirtti.