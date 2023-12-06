‘Göğebakan’ın en doğal halini yansıtmaya çalıştık’

Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin galası gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni Ali Ayyıldız, "Murat Göğebakan'ın göründüğünden daha duygusal bir yapısı, daha derin bir alanı vardı. Bu derinliği yansıtmak için çok çalıştık" dedi. Filmde Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç, rolüyle ilgili şunları söyledi:"Kendisinin en doğal halini yansıtmaya çalıştık. Kanser sürecini aktarabilmek için bir makyaj ve uzun saçlarını gösterebilmek için bir peruk kullanıldı, onun dışında hiçbir şekilde plastik makyaj kullanılmadı. Şarkıları ben seslendirdi. Umarım benzetebilmişimdir." Tuvana Türkay ise "Göğebakan'ın ikinci eşini canlandırdım. Biyografilerde gerçek karakterleri canlandırdığımız için bunun ağırlığını oyuncu her zaman taşır, biz de taşıdık" dedi.