Gökhan Özen evlendi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Özen, bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile sade bir törenle hayatını birleştirdiğini duyurarak sevenlerine sürpriz yaptı. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı, mutlu haberi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duygu dolu bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Özen yaptığı açıklamada, "Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti... Gerisi sadece detay. Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik. Şatafattan ve gösterişten uzak... Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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