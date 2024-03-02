Haberler Günaydın Haberleri Görenler aynı şeyi söyledi: Yıldız Tilbe'den hallice! Rihanna'nın sahne kostümü milletin diline düştü
Giriş Tarihi: 2.3.2024 11:46 Son Güncelleme: 2.3.2024 12:16

Görenler aynı şeyi söyledi: Yıldız Tilbe'den hallice! Rihanna'nın sahne kostümü milletin diline düştü

Yıllar sonra sahnelere Hint düğünüyle dönen Rihanna, hem dönüş şekli hem de kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü. 8 milyon dolar karşılığı Hindistan'da, dünyanın en zengin iş insanının düğününde sahneye çıkan yıldız isim, dansı ve kıyafet seçimiyle sosyal medyada Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

Görenler aynı şeyi söyledi: Yıldız Tilbe’den hallice! Rihanna’nın sahne kostümü milletin diline düştü

Dünya starı Rihanna, son zamanlarda magazin sayfalarında doğumları ve mutlu aile pozlarıyla konuşuluyordu. Uzun bir süre sahnelere ara veren isim, hayranlarına kendisini özletmiş albümlerine de ara vermişti. Sahnelerde görünmeyen Rihanna, Hindistanın en zengin ailesinin oğlunun düğününde sahne alarak herkesi şoke etti.



Pop ikonu Rihanna, dün akşam düğün öncesi düğün kutlamalarında sahneye çıktı. Düğünde sahneye çıktığı için 8 milyon dolar kazandığı konuşulan Rihanna'nın aldığı para kadar, dünkü kıyafeti de epey konuşuldu. Tarzıyla sosyal medyanın diline düşün şarkıcı, Yıldız Tilbe'ye benzetildi. Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğün öncesi eğlencesinde performans sergileyen isim, havalimanında verdiği röportajda '8 yıldır gerçek bir şov yapmadım' açıklamasında bulundu.



Sahne performansına hasret kalan Rihanna hayranları, dün geceki şovu sosyal medyadan takip etti, ancak kimse böyle bir şey beklemiyordu. Rihanna'nın stili her zamankinden çok daha farklıydı...



Pembe taytı ve yeşil tül uzun elbisesini görenler, 'Yıldız Tilbe'den hallice', 'Yıldız Tilbe olarak göreceğime asla inanmazdım', 'Hintliler'e uyum sağlamış, Yıldız Tilbe ile alakası yok', 'Rihanna ne yapsa yeridir', 'İlk görüşte Yıldız sandım' yorumlarını yaptı. Elbette ünlü ismi eleştirenler kadar beğenenler de oldu...



Sahne kostümünün yanı sıra, 'para için' sahne alması hayranlarında tepkilere neden oldu. "Bu parayı aldıktan sonra 2 yıl daha albüm yapmaz" yorumunda bulunan hayranları hem tarzı hem de seçimleriyle eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Görenler aynı şeyi söyledi: Yıldız Tilbe'den hallice! Rihanna'nın sahne kostümü milletin diline düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA