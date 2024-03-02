Görenler aynı şeyi söyledi: Yıldız Tilbe’den hallice! Rihanna’nın sahne kostümü milletin diline düştü

Dünya starı Rihanna, son zamanlarda magazin sayfalarında doğumları ve mutlu aile pozlarıyla konuşuluyordu. Uzun bir süre sahnelere ara veren isim, hayranlarına kendisini özletmiş albümlerine de ara vermişti. Sahnelerde görünmeyen Rihanna, Hindistanın en zengin ailesinin oğlunun düğününde sahne alarak herkesi şoke etti.
Pop ikonu Rihanna, dün akşam düğün öncesi düğün kutlamalarında sahneye çıktı. Düğünde sahneye çıktığı için 8 milyon dolar kazandığı konuşulan Rihanna'nın aldığı para kadar, dünkü kıyafeti de epey konuşuldu. Tarzıyla sosyal medyanın diline düşün şarkıcı, Yıldız Tilbe'ye benzetildi. Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğün öncesi eğlencesinde performans sergileyen isim, havalimanında verdiği röportajda '8 yıldır gerçek bir şov yapmadım' açıklamasında bulundu.
Pembe taytı ve yeşil tül uzun elbisesini görenler, 'Yıldız Tilbe'den hallice', 'Yıldız Tilbe olarak göreceğime asla inanmazdım', 'Hintliler'e uyum sağlamış, Yıldız Tilbe ile alakası yok', 'Rihanna ne yapsa yeridir', 'İlk görüşte Yıldız sandım' yorumlarını yaptı. Elbette ünlü ismi eleştirenler kadar beğenenler de oldu...
Sahne kostümünün yanı sıra, 'para için' sahne alması hayranlarında tepkilere neden oldu. "Bu parayı aldıktan sonra 2 yıl daha albüm yapmaz" yorumunda bulunan hayranları hem tarzı hem de seçimleriyle eleştiri oklarının hedefinde kaldı.