Grammy’ye protestolar damga vurdu: Biz hayvan değiliz!

2026 Grammy Ödülleri dağıtıldı. Törene ABD Göçmenlik Polisleri'ne (ICE) ve Trump'a yönelik protestolar damga vurdu. Bad Bunny ve "Yılın Şarkısı" ödülünü alan Billie Eilish, teşekkür konuşmalarında göçmen politikalarını eleştirdi.

Porto Rikolu sanatçı Bunny, "Bizler vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve biz Amerikalıyız" dedi. "Yılın Şarkısı"nı "Wildflower" ile kazanan Billie Eilish de sahneden göçmenlik yetkililerini eleştirdi: "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir. Söylemek istediğim tek şey ICE'a lanet olsun!"