Grev, Brad Pitt’in filmini de vurdu

Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Yazarların bir süredir devam eden grevine oyuncuların da dahil olmasıyla son 63 yılın en büyük Hollywood grevi başlamış oldu. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan grev nedeniyle birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihleri ertelendi. Ünlü oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı 'Apex' filmi de grevden etkilendi. 'Sonny Hayes' adlı pilotu canlandıran 59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Britanya Grand Prix yarışlarında Silverstone pistinde filmin çekimlerini gerçekleştirmişti.Film çekimlerinin Hollywood'daki grev nedeniyle durdurulduğu belirtildi. Pitt'in greve katılan meslektaşlarına destek verdiği ve çekimlere ara verme kararı aldığı biliniyor. Çekimlerin ne zaman devam edeceğine dair bilgi verilmedi.