Güçlü kadınlar onurlandırılacak

HARPER'S Bazaar Women of the Year 2025'in bu yılki ödül gecesi, 3 Kasım'da sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Bu özel gece öncesinde, 17 Ekim tarihinde Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen ev sahipliğinde Maslak'ta bir alışveriş merkezinde özel bir davet gerçekleşti.

Tuba Ünsal, Ece Sükan, Benan Terzioğlu gibi isimlerin de yer aldığı bir buluşma gerçekleşti. Harper's Bazaar'ın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelenek haline gelen Women of the Year ödül töreninin, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası arenada fark yaratan, gücüyle tüm kadınlara ilham veren isimler onurlandıracak.