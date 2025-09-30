Güllü, o parkede daha önce de kayıp düşmüş

Altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, otopside darp izine rastlamadı ancak sanatçının alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonuçlar bekleniyor.

HASTANEYE BAŞVURMUŞ

Soruşturma çerçevesinde Güllü'nün evindeki yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntüleri, Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda inceleniyor. Bu arada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce aynı odadaki parkede kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu ortaya çıktı.



ÖLÜM NEDENİ KELEBEK Mİ?

Güllü'nün pencereden düşme nedeninin odaya giren bir kelebek olduğu iddia edildi. Sanatçının o kelebeği kovalarken camdan düştüğü söyleniyor.