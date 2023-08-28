Tunç Soyer, Tarkan’dan sonra Gülşen için de servet harcamış

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl konser veren Tarkan'a Büyükşehir'in kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte 23 milyon 540 bin lira verildiği ortaya çıkmıştı.CHP'li Başkan Tunç Soyer'in "Sponsor karşıladı. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadı" dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği anlaşıldı. Böylece Tunç Soyer'in yalan söylediği belgelerle kanıtlanmış oldu.SABAH'ın ulaştığı belgelere göre 31 Aralık 2022'deki yılbaşı konseri için şarkıcı Gülşen'in de Büyükşehir Belediyesi'nden 3 milyon 30 bin lira ücret aldığı ortaya çıktı.Ayrıca Gülşen'in yılbaşı konseri kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasından Gülşen yılbaşı konseri için de 10 milyon 277 bin lira ödenmiş oldu.Tüm konser masraflarını Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ karşılamış oldu. Böylece belediye iki sanatçıya 33.5 milyon lira ödemiş oldu.