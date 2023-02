Günah çıkartan Oğuzhan Uğur’a büyük tepki: ‘Bunun adı iyi niyet değil cinayet!’

6 Şubat günü tüm Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce kişi enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken, sosyal medyada sahte ihbar ve yalanlarla insanların hayatıyla oynayan vicdansızlar da oldu. Asılsız çağrıların yayılmasına en büyük sebebi veren hesaplardan biri de Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ydi. Uğur'un yaydığı asılsız ihbarlar ve bilgi kirliliği yüzünden arama kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı, kurtarılmayı bekleyen birçok kişiye ulaşılamadı.Asrın felaketinden tam 12 gün sonra Uğur'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi: "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş... Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık." Bu açıklamasına sosyal medya kullanıcıları "Önce asılsız ihbarları yaydınız, şimdi de günah çıkartıyorsunuz, sizde hiç utanma yok mu, yazık" diyerek büyük tepki gösterdi.■ Afet olaylarında tecrüben yok, eğitimin yok, kriz nasıl yönetilir bilmiyorsun. Sıcak ofisine topladığın ünlü müptezellerle attığınız yanlış tweetler yüzünden binlerce insana ulaşılamadı. Bunun hesabını vereceksin.■ İşte bu da sorumluluktan nasıl sıyırılırım çabası. Bal gibi biliyorlardı ne yaptıklarını.■ Sizin karakteriniz utanma kavramını yitirmiş gördüğüm kadarıyla. Hâlâ da çok büyük bir iş başarmışsınız gibi konuşuyorsun.■ Sahte ihbar yüzünden kaç cana geç kalındı, kaç canın canı yandı... Onların ahı yerde kalmaz, kalmamalı.■ Devleti ve kurumlarını yalan yanlış ithamlarla suçlamanızı sahte ihbar edenler mi söyledi, utanmadınız mı ilk günden beri canını dişine takan sayısız kahramanlara iftira atmaya?■ Merak ediyoruz bu sahte ihbarlar yüzünden kaç kişi enkaz altında can verdi? Bu iyi niyet değil, bu cinayet.■ Bu nasıl bir yorum? Bir haberin doğruluğunu teyit etmeden paylaşırsam oradakileri nasıl etki altında bırakırım diye sormaz mı insan?■ Binlerce sahte ihbar yaydınız, şimdi de günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadarki uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız.■ O bilgisayar başına oturttuğunuz ünlü ünsüzlerin hangisinin acil müdahale tecrübesi vardı? Yardım ettiğinizi sanırken çalışmaları tökezlettiniz.■ Depremin ilk gününden beri bunun önüne geçmek adına her gün uyardılar ama Oğuzhan engelleniyor dediniz...■ Daha düne kadar devlet ortada yok, AFAD ortada yok diyordun. Biz hayat kurtarıyoruz bizi engelliyorlar, çekemiyorlar diyordun. İnsanlar can derdindeyken siz reklam peşindeydiniz.