Günaydın’ın partisinde neler oldu neler

Bengü, Derya Uluğ ve Merve Özbey gecede bir araya gelen isimlerdendi. İki çocuk sahibi olan Özbey ile Bengü, çocuklarından konuşup bebek bakımı konusunda birbirlerine tavsiyeler verdi. Beyazlar içindeki Uluğ ile Bengü'yü gören Özbey, "Kuğu gibi olmuşsunuz" dedi.Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, partide pişti üstüne pişti yaşadı. Gecede iki kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi.Alişan'ın eşi Buse Varol, gecede Demet Akalın ve Esra Balamir ile oturdu. Üçlü, gece boyunca sohbet edip hasret giderdi. Akalın, bir ara telefonunu çıkardı, birbirinden renkli fotoğraflar çekti. Varol ve Balamir de Akalın ile selfie çekti. Ekip kahkahalar atıp eğlendi.