Kuruluş Osman'ın 161. Bölümünde; Ulcay tarafından yolu kesilen ve çeşitli işkencelere maruz kalan Gündüz Bey, elleriyle ayakları bağlandıktan sonra nehre atıldı. Ulcay, bu hamlesiyle Osman Bey'i hem kızdıracağını hem durduracağını düşündü.

Gündüz Bey'in izini takip ederek peşine düşen Osman Bey, evlatları ve alpları Gündüz Bey'i bulduğunda müdahale etmek için geç kalmışlardı.

Gündüz Bey şehadete yürüdü

Osman Bey, umudu kesmemeleri gerektiğini söylerken Gündüz Bey, "Sen yalnız değilsin Osman Bey, ardında koskoca bir millet var. Benim emaneti sahibine teslim etme vaktim geldi. Elçim'i size emanet ederim. Brusa'yı alasın!" dedi. Alaeddin Bey'in tüm çabasına rağmen Gündüz Bey Kelime-i şehadet getirmesinin ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gündüz Bey'in son sözleri ise ahaliyi yasa boğdu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 161. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.