Güneş ile Barışan Azil tehlikede

atv'nin salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Fatoş ve Dursun'un ikiliyi bir araya getirmesi için yeni bir şans yaratır. Azil ve Güneş ağırdan alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verirler. Ertuğrul Bey'in verdiği özel görevi başarı ile tamamlayan Azil, hedeftedir. Sado ile yollarını ayıran Havva şimdilik Mercan ile ilgili gerçekleri saklamaya karar verince Nermin rahat nefes alır. Cemal'in rica ile ona kız istemeye giden Güneş, Azil, Dursun ve Fatoş büyük tehlikededir.