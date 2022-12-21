Günler değişiyor birinci değişmiyor

0 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4'üne yerleşti.Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden 'Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,69 izlenme oranı ve yüzde 29,13 izlenme payı alarak birinci oldu.Ekranların aksiyon dolu dizisi 'Ben Bu Cihan Sığmazam' önceki gün yayınlanan yeni bölümüyle 20+ABC1 kategorisinde yüzde 6,62 izlenme oranı ve yüzde 14,63 izlenme payı alarak birinci olurken, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,50 izlenme oranı ve yüzde 17,69 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti.Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan geçtiğimiz günlerde 3000. programı geride bırakan Anlı, Tüm Kişiler'de yüzde 6,17 izlenme oranı ve yüzde 38,81 izlenme payı alarak en çok izlenen üçüncü yapım oldu.Atv Ana Haber Bülteni ise gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler Kategorisi'nde dördüncü sırada yerini aldı.