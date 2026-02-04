9 Şubat akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek atv dizisi 'Aynı Yağmur Altında'da 'Ali Aydan' karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor. Ali Aydan, muhafazakâr bir ailenin okumuş oğlu olarak adalet duygusu güçlü, cesur ve merhametli bir genç. Babasının otoriter yapısına rağmen kendi yolunu çizmeye çalışan Ali, Londra'da tanıştığı Rosa'ya duyduğu aşkla hayatının en büyük sınavını verecektir.

Burak Tozkoparan rolüyle ilgili şunları söyledi: "Deneyimlemediğim tarzda bir karakter. O yüzden işe ve karaktere çok ısındım. Hikayesi bizi anlattığı için de heyecanlandım. Karakter için kendimi kapattım. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım." Dizide Nilsu Berfin Aktaş, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin de rol alıyor.