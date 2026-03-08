Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün bir davette görüntülendi. Yeni bir sahne projesi için hazırlık yaptıklarını açıklayan Turanlı, "Şu anda telifi bitmiş bir oyunu sahnelemeyi düşünüyoruz. Ama bu sezon değil. İnşallah eylül-ekim gibi güzel bir sürprizimiz olacak" dedi. Son dönemde çok konuşulan "Kadın oyuncuların bir raf ömrü vardır" sözleri sorulan Turanlı, "Bu görüşe katılmıyorum. Oyunculuk bence yaşadıkça güzelleşen bir şey. İnsan yaşadıkça kendini daha iyi ifade edebiliyor. Sahne bunun için çok güzel bir yer" diye cevap verdi.