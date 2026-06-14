Güzellik savaşı

Kozmetik dünyasında özellikle yaz aylarında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bir yanda dev holdinglerin çatısı altında yer alan markalar bir yandan şov dünyasının ünlü isimlerinin kurduğu markalar birbirleriyle yarışıyor. Bu yarışın en ilginç yanı konunun kozmetik ve bakım ürünü denemenin çok ötesine geçmiş olması. Markalar ürünleri birbirinden farklı deneyim ve etkinlik alanlarıyla tanıtmayı tercih ediyor. Bu bazen psikolojik durum hakkında düzenlenen bir sempozyum bazen büyük bir müzik festivali bazen de bir otobüs hattı oluyor. Amaç ürünün içeriğinden çok kullanım sırasında yaşattığı duygulara odaklanmak. Sosyal medyada hâlâ ürün kullanımı üzerine videolar paylaşıla dursun markalar son tüketiciyle bir bağ kurabilmek için ürünle 'bir an'ın paylaşılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin bilincine varmış durumda. Yani kısaca bir ürün kullanırken nasıl bir atmosferdesiniz ve nasıl bir duygu hissediyorsunuz artık önemli olan bu. Renkler ve trendler ise çoktan ikinci planda kalmış durumda.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez'in markası Rare Beauty, en başından beri makyajı kendini kabul etme, mental sağlık konusunun önemli bir alanı ve konuşmaları için bir ortam olarak konumlandırıyor. Rare Impact Fund bu stratejinin merkezinde. Bu kapsamda Rare Beauty, sık sık ruh sağlığını merkeze koyan zirveler düzenliyor. Gomez'in kendi hikayesini saklamadan anlatması da markanın inandırıcılığını artırıyor.

Hailey Bieber'ın markası Rhode için güzellik; görüntü, ortam ve paylaşılabilir an üzerinden tanımlanan bir kavram. Coachella çevresindeki Rhode aktivasyonları da bunun iyi bir örneği. Festival alanı; genç kitle, ünlüler, influencer'lar ile müzik ve stilin aynı karede toplandığı bir kültürel atmosfer. Rhode bu atmosferin içinde ürünlerini; aktiviteler ve fotoğraf çekmeye uygun deneyim alanlarıyla birleştiriyor.

The Ordinary, New York şehrinde Domino Park ile Prospect Park arasında ücretsiz ve sınırlı süreli bir otobüs hattı başlattı. The Ordinary Bus adı verilen bu hat, iki popüler park arasındaki zahmetli ulaşımı kolaylaştırmak için tasarlandı. Normalde aktarma gerektiren, zaman alan bir güzergahı doğrudan bağlama fikri, markanın basitlik ve erişilebilirlik diliyle çok uyumlu.

Bu yıl bu dönüşümü en zarif biçimde gösteren örneklerden biri Prada Beauty oldu. Marka, Milano'nun Brera bölgesindeki Frutteto Garibaldi'yi birkaç günlüğüne Prada Spring Market'e çevirdi. Yani klasik bir İtalyan pazarını, parfüm, makyaj, çiçek, meyve ve renklerle yeniden kurdu. Burada ilginç olan şey, Prada'nın lüksü soğuk ve mesafeli bir mağaza atmosferiyle değil, gündelik hayatın en tanıdık alanlarından biriyle anlatmasıydı.

Kiehl's tarafında ise odak güneş kremiydi ama anlatım neredeyse küçük bir yaz tatili gibiydi. Marka, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlediği Wow Sun World ismini verdiği pop-up'ında SPF'i klinik ve zorunlu bir bakım adımı olmaktan çıkarıp eğlenceli, fotojenik ve yazlık bir deneyime taşıdı.

Cannes şehrinde Clarins'in kurduğu sahil güzelliği alanı da bu yeni yaklaşımın kırmızı halı tarafını gösteriyor. Cannes zaten yalnızca film festivali değil; moda, mücevher, güzellik, marka davetleri ve ünlü görünümlerinin üst üste sergilendiği büyük bir vitrin. Clarins bu vitrinin ortasında güzelliği bir hazırlık ritüeli olarak konumlandırdı.

YENİ TARZI ÇOK TARTIŞMALI

F1 pistlerinin yıldızı Lewis Hamilton, Kim Kardashian ile yaşadığı ilişki sonrası tamamen farklı bir stil benimsemeye başladı. Hamilton, zaten pistlerin en farklı, dikkat çekici ve iddialı kombinlerini deneyimleyen bir isimdi. Ancak Kardashian ile birlikte olmaya başladıktan sonra daha da desenli ve renkli giyinmeye başlayan yıldız isim, bir de saç şeklini değiştirdi. Birçok markayla iş birliği yapan Hamilton'ın bu imaj değişikliğinin yeni iş birlikleri için sorun yaratıp yaratmayacağı da merak konusu.



SPOR ARENASININ YILDIZI

Shakira, dünyanın dört bir yanındaki stadyumları doldurmuş olsa da asıl parladığı yer spor arenaları. 2020 Super Bowl'un yanı sıra iki FIFA Dünya Kupası açılış töreninde de sahne aldı. 11 Haziran'da Shakira, bu kez özel tasarım Off-White kıyafetiyle futbolun en büyük turnuvasını yeniden başlattı. Kolombiyalı şarkıcı, büyük finale kadar sahneye çıkmadı. Shakira ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, müzik videosunun yayınlanmasından iki hafta sonra bu yılın resmi şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirdi. Off-White kostümü sayesinde, arka plandaki dansçılar arasında bile dikkat çekmeyi başardı. İtalyan markasına göre, Shakira'nın stilisti Nicolas Bru, "yaratıcı yönü belirlemeye yardımcı olmak" için "kişisel parçalarını" tasarım stüdyosuna getirdi.



UZUN ETEKLERİ DOLAPLARDAN ÇIKARTIN

Haziran ayına girdiğimize göre, artık hepimiz yaz havasının resmen başladığı konusunda hemfikiriz. Bu sezon uzun kabarık eteklerin yazı diyebiliriz. Yani plajda giyeceğiniz giysilerle sokakta dolaşmak bu sezon out. Bunun yerine bileklerinize kadar uzanan uzun etekler giymeniz gereken bir dönemdeyiz. Elbiselerin etek uzunlukları da yine bileklerinize kadar uzun olmalı.