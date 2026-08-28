Hafsanur Sancaktutan 'Mercan Köşk'ün Cemre'sini anlattı: "En sevdiğim tarafı kırıldığı yerden yeşermesi"

5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlayacak olan 'Mercan Köşk' dizisinin başrollerinden Hafsanur Sancaktutan karakterini anlattı. Sancaktutan, kaybolan eşini bulmak için çıktığı yolculukla hayatı değişen 'Cemre' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sancaktutan, kendisini Cemre'ye yakınlaştıran özellikleri ve senaryoda en çok etkilendiği noktaları şu sözlerle anlattı:

"Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu."

'GEÇMİŞİN İZLERİ HİKAYEYİ DERİNLEŞTİRİYOR'

Hikayenin geçmişle bugün arasında kurduğu bağın, senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren kendisini içine çektiğini söyleyen Sancaktutan, sözlerine şöyle devam etti: "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, karakterlerin taşıdığı geçmiş duygusunun hikayeye çok güçlü bir şekilde yansıması oldu. Cemre'nin yaşadıkları, bugün olduğu kadını şekillendirmiş ve onun iç dünyasında çok derin izler bırakmış. Bu tarafı beni gerçekten çok etkiledi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör