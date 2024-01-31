Hakko çifti boşandı

Ünlü işadamı Cem Hakko, Ronit Gülcan ile 11 yıllık beraberliklerini 2017'de resmiyete taşımıştı. Hakko ve Gülcan, yakınlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Çift, dün gerçekleşen boşanma davasında yollarını ayırdı. Çiftin avukatları şu açıklamayı yaptı: "Ronit ve Cem Hakko çiftinin ortak kararları doğrultusunda evliliklerini sona erdirdiklerini değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşmiştir. Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür."