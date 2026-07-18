’Halilsdemir’in topraklarında olmak çok kıymetli’

Murat Kekilli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün onuncu yıl dönümünde Niğde'de konser verdi. Geceye Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Alanı dolduran binlerce kişi ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik etti, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kekilli, "15 Temmuz günü Niğde'de olmak benim için çok kıymetli... Ülkemin her yeri çok güzel, her yerinde nice kahramanlarımız var. Ama Niğde'de bu anlamda çok özel çünkü bir kahraman çıktı, ismi Ömer Halisdemir... Onun topraklarında burada sizlerle olmak benim için çok değerli" dedi.

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