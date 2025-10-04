Halk Müziği Festivali’nde Filistin’e destek

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Müziği Festivali önceki akşam AKM'de Aşık Mahzuni Şerifi anma konseriyle başladı. Sanat Hayattır Derneği Başkanı Yavuz Bingöl'un kurucusu olduğu 'Mahzuni Şerif Senfoni ile Buluşuyor' başlıklı konserde Bingöl'ün yanı sıra Emre Altuğ, Uğur Aslan ve Elif Buse Doğan ile Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni sahne aldı. Aşık Mahzuni Şerif eserlerinin seslendirildiği gecede sanatçılar 'Filistin'e Özgürlük' sloganıyla Gazze'deki katliamın bir an önce sonlandırılması dileğinde bulundular.